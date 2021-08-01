Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'de kullanılacak doğal gaz borularının üretimine başlandığını duyurdu.

Bakan Dönmez, paylaşımında, "Karadeniz gazında geriye sayım sürüyor. 2022 yazında deniz tabanına sereceğimiz 169 kilometrelik boru hattının ilk üretimleri başladı. Boru hattı rotaları belirlendi. Korozyon testleri tamamlandı. İnşaatı yapacak gemilerin teknik yeterlilikleri belirlendi" ifadesini kullandı.

Karadeniz gazında geriye sayım sürüyor...



2022 yazında deniz tabanına sereceğimiz 169 km.lik boru hattının ilk üretimleri başladı.



Boru hattı rotaları belirlendi

Korozyon testleri tamamlandı

İnşaatı yapacak gemilerin teknik yeterlilikleri belirlendi pic.twitter.com/Yvn3UHDN61 — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 1, 2021

Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Karadeniz'de, ultra derin denizde gerçekleştirdiği arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğal gaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.