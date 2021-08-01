Çaldıran ilçesinin Osmanlı ve Çubuklu mahalleleri ile Çoraklı mezrasında, öğle saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu.

Araçlar sele kapıldı

Suya kapılan onlarca küçükbaş hayvanın telef olduğu mahallelerde, iki minibüs sel sularına kapıldı, bir bakkal da yıkıldı.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilgili birim amirleriyle selden etkilenen bölgelere giderek incelemelerde bulundu.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Ensari, yaraların sarılması için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Belediye ekipleri de selin getirdiği çamur ve hafriyatı temizledi, mahalle sakinlerine yemek dağıttı.