Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 19:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da sel: Onlarca hayvan telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle onlarca küçükbaş hayvan telef oldu.
Çaldıran ilçesinin Osmanlı ve Çubuklu mahalleleri ile Çoraklı mezrasında, öğle saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu.
Araçlar sele kapıldı
Suya kapılan onlarca küçükbaş hayvanın telef olduğu mahallelerde, iki minibüs sel sularına kapıldı, bir bakkal da yıkıldı.
Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilgili birim amirleriyle selden etkilenen bölgelere giderek incelemelerde bulundu.
Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Ensari, yaraların sarılması için çalışmaların başlatıldığını söyledi.
Belediye ekipleri de selin getirdiği çamur ve hafriyatı temizledi, mahalle sakinlerine yemek dağıttı.
Etiketler: Sağanak
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