Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 18:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te tır ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Bitlis'te tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Tatvan-Van kara yolu Koruklu köyü mevkisinde tır ile kamyonet çarpıştı.
Kazada, kamyonette bulunan Metin Öztopçu ile Viyan Abi hayatını kaybetti.
Tırda yaralanan Ferhat, Şahin ve Fesih Gülhan ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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