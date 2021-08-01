Tatvan-Van kara yolu Koruklu köyü mevkisinde tır ile kamyonet çarpıştı.

Kazada, kamyonette bulunan Metin Öztopçu ile Viyan Abi hayatını kaybetti.

Tırda yaralanan Ferhat, Şahin ve Fesih Gülhan ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.