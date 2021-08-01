Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını nedeniyle Turunç Mahallesi'ndeki vatandaşların tahliyesi için iki çıkarma gemisinin bölgeye gönderildiğini duyurdu.

"Gemiler tahliyeye destek verecek"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmaris'te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'mızdaki 2 çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak."