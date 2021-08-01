Vatandaşların tahliyesi için Marmaris'e iki çıkarma gemisi gönderildi
Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını nedeniyle Turunç Mahallesi'ndeki vatandaşların tahliyesi için iki çıkarma gemisinin bölgeye gönderildiğini duyurdu. Gemiler ihtiyaç halinde tahliyeye destek verecek.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını nedeniyle Turunç Mahallesi'ndeki vatandaşların tahliyesi için iki çıkarma gemisinin bölgeye gönderildiğini duyurdu.
"Gemiler tahliyeye destek verecek"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Marmaris'te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'mızdaki 2 çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak."
Marmaris’te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak. pic.twitter.com/NYB0uSEX56— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2021
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