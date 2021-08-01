Sarıkamış ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak dolayısıyla yollarda su birikintisi oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Ev ve iş yerlerini su bastı

Şiddetli sağanak bazı yollarda çökmeye neden oldu, rögarlar kapandı, ev ve iş yerlerinin zemin katına su doldu. Esnaf iş yerlerine su girmemesi için yoğun çaba sarf etti.

Sağanağın etkisini sürdürdüğü bölgede, Sarıkamış Belediyesi ekipleri de baskının yaşandığı yerlerden vidanjörle suları boşalttı.

"Sular evimizin alt kısmına doldu"

İnönü Mahallesi sakinlerinden Mücahit Demir, sağanağın birden bastırdığını belirterek, "Yukarıdan gelen sular evimizin alt kısmına doldu, belediye ekipleri geldi, şimdi suları çekiyorlar" dedi.