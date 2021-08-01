Hikayesiyle insanları duygulandıran 60 yaşındaki Cemile Öner'in kullanılamaz hale gelen evinin önünde bekleyişi sürüyor.

Öner, dünden bu yana bir çok ilden vatandaşın telefonla kendisini arayarak üzüntüsünü paylaştığını söylüyor.

"Acımı paylaşmaları, yüzümü güldürmeye yetti"

Mahallerine gelen insanların kendisine sarılarak teselli ettiğini anlatan Öner, "Vatandaşların destek telefonları beni mutlu etti. Herkes bir işin ucundan tutacağını söyledi. 'Teyze üzülme, sana yardım edeceğiz' diyorlar. Telefonda arayan insanların acımı paylaşması bile yüzümü güldürmeye yetti. Arayanlardan Allah razı olsun. Moralim düzeldi" diyor.

"O helal lokmaydı, alnımın teriydi..."

Parası tamamen yansa da sonradan yaşananların kendisini duygulandırdığını anlatıyor Cemile Öner:

"Canım sağ olsun. O helal lokmaydı, alnımın teriydi. Yine olur inşallah. Saldığım 2 küçükbaş hayvanı da mahalleme yakın bir bölgedeki arazide buldum."

Karaöz Mahallesi'ndeki yangın sırasında kapısını kırarak evine girmeye çalışsa da başarılı olamayan Öner, "Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım" diyerek gözyaşı dökmüştü.