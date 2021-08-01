Manavgat'taki yangın tedbir amaçlı boşaltılan mahalleye sıçradı
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını, tedbir amaçlı boşaltılan mahalleyi etkisi altına aldı.
İlçede 5 gündür devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Düşük nem ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, daha önce boşaltılan Sırtköy Mahallesi'ne sıçradı.
Mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı. Yangına havadan müdahale ediliyor.
Yangında mahalledeki 10 ev alevler arasında kaldı. Yanan evler, iş makinelerince yıkıldı.
Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları uzaydan görüntülendi
Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi. Görüntüler, yangının yarattığı tahribatı ortaya koydu.
Manavgat'tan acı haber
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evde yapılan incelemede bir çiftin cansız bedenleri bulundu.
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