İlçede 5 gündür devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Düşük nem ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, daha önce boşaltılan Sırtköy Mahallesi'ne sıçradı.

Mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı. Yangına havadan müdahale ediliyor.

Yangında mahalledeki 10 ev alevler arasında kaldı. Yanan evler, iş makinelerince yıkıldı.

Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları uzaydan görüntülendi

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi. Görüntüler, yangının yarattığı tahribatı ortaya koydu.

Manavgat'tan acı haber

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evde yapılan incelemede bir çiftin cansız bedenleri bulundu.