Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manavgat'ta alevlerin tehdit ettiği mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle Beydiğin Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gündür devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Düşük nem ve rüzgarın etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı.
Daha önce boşaltılan Sırtköy Mahallesi'ne sıçrayan alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Beydiğin Mahallesi'ne ilerledi. Mahalle, tedbir amaçlı tahliye edildi.
Havadan ve karadan süren söndürme çalışmalarına, vatandaşlar da destek veriyor.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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