Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seydikemer'de orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Arifler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına havadan ve karadan çok sayıda yangın söndürme aracıyla müdahale ediliyor.
Yangının yerleşim bölgesine yakın olması nedeniyle vatandaşlara, dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.
Etiketler: Orman Yangını
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