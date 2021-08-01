Arifler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına havadan ve karadan çok sayıda yangın söndürme aracıyla müdahale ediliyor.

Yangının yerleşim bölgesine yakın olması nedeniyle vatandaşlara, dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.