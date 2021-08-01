Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Can kaybı 100'e yaklaştı

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 COVID-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı.

96 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 539 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,11, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,16 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 73 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 37 bin 606'sı birinci doz, 27 milyon 413 bin 124'ü ikinci doz, 4 milyon 920 bin 498'i üçüncü doz olmak üzere 73 milyon 371 bin 228'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.