Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Er Muhammed Ali Akın'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.
Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit Pençe Operasyonları
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