Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Haziran'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 13-14 Haziran'da Brüksel’i ziyaret edecek.

Gözler 14 Haziran'daki Erdoğan-Biden görüşmesinde

FETÖ elebaşının iadesi, ABD'nin terör örgütü YPG'ye silah desteği, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımı...

Ankara-Washington hattındaki sorunlu başlıklar için gözler NATO Zirvesi'ndeki Erdoğan-Biden görüşmesinde olacak.

İlk yüz yüze görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü ABD Başkanı Joe Biden ile ilk kez yüz yüze görüşecek.

Ankara, Washington'un firari FETÖ'cüler için gerekli adımları atmasının yanı sıra FETÖ elebaşının iadesini bekliyor. Bir diğer beklenti de ABD'nin terör örgütü YPG'ye silah desteğini bırakması.

Türkiye, S-400'ler konusunda da geri adım atmayacak.

"NATO 2030" sürecinin temel unsurları değerlendirilecek

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, zirvede, NATO İttifakı’nın gelecek 10 yıla dönük adaptasyonu amacıyla başlatılan "NATO 2030" sürecinin temel unsurlarının değerlendirileceği aktarıldı.

"Zirvede ayrıca, NATO güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulması, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'nun sonlandırılması kapsamında İttifak'ın Afganistan'a yönelik desteğinin sürdürülmesini teminen atılacak adımların da ele alınması öngörülmektedir" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve marjında düzenlenecek Brüksel Forumu isimli kamuoyuna açık etkinliğin "İstikrara Katkı" başlıklı oturumuna video mesaj aracılığıyla katılacağına işaret edildi.

Erdoğan çok sayıda liderle baş başa görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de hem zirve çalışmalarına katılacak, hem de ikili görüşmeler yapacak.

Erdoğan, Biden'ın yanı sıra aralarında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bulunduğu liderlerle de ikili görüşmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belçika ziyaretinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine icabetle 15-16 Haziran'da bu ülkeye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ermenistan işgalinden kurtarılan ve zaferin ardından Azerbaycan’ın 'Kültür Başkenti' olarak ilan edilen Şuşa’da yapılacak ikili görüşmelerde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ziyaret vesilesiyle ayrıca Azerbaycan Milli Meclisi’ne hitap edecekler, A Milli Futbol Takımı'mızın 16 Haziran 2021 tarihinde Bakü’de oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçını Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’le birlikte izleyeceklerdir."

18 Haziran’da da Antalya Diplomasi Forumu’nun açılışını yapacak

Azerbaycan ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 17 Haziran'da ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne başkanlık edeceğine dikkat çekilen açıklamada, 18 Haziran’da da Antalya Diplomasi Forumu’nun açılışını yapacağı açıklandı.

Erdoğan'ın zirve ve Forum vesilesiyle ayrıca Türkiye’de bulunacak devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceği aktarıldı.

