Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama/tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuşlar Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir'in ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.