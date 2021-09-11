Haber Giriş: 11 Eylül 2021 Cumartesi 22:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama/tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuşlar Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir'in ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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