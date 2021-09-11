Haber Giriş: 11 Eylül 2021 Cumartesi 22:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
SOLOTÜRK'ten İzmir semalarında gösteri uçuşu
Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi'nin İzmir semalarında gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun uçak kokpitinden çekilen görüntülerini yayınladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Hava Kuvvetlerimizin SOLOTÜRK ekibinden İzmir semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşu... İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."
Hava Kuvvetlerimizin @SOLOTURK ekibinden İzmir semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşu…— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2021
İzmir’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 99’uncu yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.???????? pic.twitter.com/DgRN2P4M4q
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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