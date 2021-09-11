Oktay ve beraberindeki heyete bugünkü temaslarının ilk bölümünde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadyr Zaparov eşlik ederken, sonraki programlarda ise Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov yer aldı.

Ziyaret kapsamında Oktay, Cengiz Aytmatov Ruh Ordo Kültür Merkezi Müzesi ve Issık Gölü'nü gezdi.

Burada Kırgızistanlılar tarafından büyük ilgiyle karşılanan Oktay, ilk defa Kırgızistan'a geldiğini, gösterilen misafirperverlik dolayısıyla çok memnun olduğunu söyledi.