Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile 6. Kolordu Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı’ndaki toplantının ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçti.

Hastaneye gelişinde Vali Rahmi Doğan, Başhekim Yunus Doğramacı ve hastane yetkilileri tarafından karşılanan Akar, İdlib’deki saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

"Gerekirse biz de vatan için görev yapmaya hazırız"

Sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Akar, askerlerle ve yakınlarıyla da görüştü.

Askerlerin aileleri gösterdikleri ilgiden dolayı Akar ve komutanlara teşekkür ederek, “Gerekirse biz de vatan için görev yapmaya hazırız. Bizi de gönderin” dedi.