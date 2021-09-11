Haber Giriş: 11 Eylül 2021 Cumartesi 19:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan esnaf ziyareti
[Fotoğraf: AA ]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Hükümet Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Şentop, bir tatlıcıda ikram edilen helvanın tadına baktı, caddede satış yapan bir esnaftan üzüm aldı.
Şentop, daha sonra dükkanları ziyaret ederek, iş yeri sahipleriyle sohbet etti. Sokakta kendisini durduran vatandaşların isteklerini dinleyen Şentop, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Şentop'a, ziyaretinde Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel eşlik etti.
Etiketler: Mustafa Şentop Tekirdağ
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