Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş “Yedi Güzel Adam Müzesi”nde gerçekleştirilen “Gençlerle Şiir Gecesi” programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

“Gerçekten çok farklı bir mekanda, yedi güzel adamın yetiştiği ve buradan geleceğe özellikle istikamet verdiği bu mekanda sizlerle bir araya gelmek benim için de anlamlı. Doğrusu belgeselde görmüştüm okulu ama okulun kendisini bizzat görememiştim.

Buluştuğumuz yer Kahramanmaraş olunca hava biraz değişiyor. İster istemez söze edebiyatla, sanatla, şiirle başlamamız gerekiyor.

Geçtiğimiz kasım ayında açılışını yaptığımız ve yoluna bile “Edebiyat yolu” ismini verdiğimiz bir şehirde başka türlüsü zaten düşünülemezdi. Edebiyat yolunda şimdi sizlerle beraberiz. Bir şehirde sanatın, edebiyatın yaygın olmasının mutlaka pek çok farklı sebebi vardır. Ama Maraş’ta bu sorunun cevabı bellidir. Maraş sözünü edebiyatla, şiirle, türküyle söyleyen bir şehirdir.

Hiç şüphesiz aleme, dünyaya ve insanlığa söyleyecek sözü olan insan için edebiyat ve özellikle şiir en doğru yöntemdir. Maraş’ın her ilçesinden, mahallesinden, köyünden yükselen kelimeler, mısralar, dörtlükler dalga dalga kalplere dokunarak, yüreklerden süzülerek mecrasını bulmaktadır."

Yanan yerlerin imara açılacağı iddiaları: Yalan terörü

Programda gençlerin sorularını da cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarları döneminde 5,4 milyar ağaç diktiklerini söyledi.

Yangın olan alanlarda herhangi bir binanın yapılması halinde yıkacaklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bunların tabii hepsi bu yalan terörü ile büyümeye çalışıyorlar. Kültür Turizm Bakanım kaç kez açıkladı, ben sürekli açıkladım ve bundan böyle kesinlikle ‘biz nerede böyle bir şey bulursak yıkarız’ dedim. Ve zaten yıkımına da başladık. Asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bunu da defaatle söyledik. Biz iktidarımız döneminde 5,4 milyar ağaç diktik. Hala dikiyoruz ve dikmeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabını gençler için imzaladı.