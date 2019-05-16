Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı kutladı.

Bugün oynanan final karşılaşmasında @Akhisarspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan @GalatasaraySK takımını ve tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 15 Mayıs 2019

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün oynanan final karşılaşmasında Akhisarspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Galatasaray takımını ve tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA