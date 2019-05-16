Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'le yaptığı telefon görüşmelerinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ele alındı.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'le yaptığı telefon görüşmelerinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ele alındı.
Kaynak: AA