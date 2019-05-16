Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında 14 Mayıs 1948'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, Filistinlilerin "Büyük Felaket" olarak andıkları Nekbe günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

İbrahim Kalın, şunları kaydetti:

"Filistin halkının özgürlük, adalet ve onur mücadelesi devam ediyor. İsrail'in işgali, sürgünleri, tutuklamaları ve katliamları; batılı devletlerin desteği ve utanç verici sessizliği onları yıldırmadı, yıldırmayacak. Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanındadır. #Nakba71"

Kaynak: AA