CumhurbasÌ§kanlÄ±gÌ†Ä±nÄ±n resmi sosyal medya hesaplarÄ±nda, "GÃ¶nlÃ¼mÃ¼zBirSoframÄ±zBir" etiketiyle baÅŸlatÄ±lan dijital iletiÅŸim kampanyasÄ± kapsamÄ±nda, AzerbaycanlÄ± genÃ§lerin ramazana Ã¶zel mesajlar verdiÄŸi video paylaÅŸÄ±ldÄ±.

"AzerbaycanlÄ± kardeÅŸlerimizin tÃ¼m TÃ¼rkiye'ye selamÄ± var" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verilen mesajda, AzerbaycanlÄ± genÃ§ler adÄ±na konuÅŸan bir genÃ§, ÅŸunlarÄ± ifade etti:

"KardeÅŸ Ã¼lke Azerbaycan'Ä±n payitahtÄ± BakÃ¼'den TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan Bey'e sevgi ve saygÄ±larÄ±mÄ±zÄ± sunuyoruz. Recep Bey'in ve bÃ¼tÃ¼n Ä°slam Ã¼mmetinin bayramÄ±nÄ± tebrik ediyoruz. Recep Bey, Azerbaycan'da hepimizin takip ettiÄŸi, sevdiÄŸi ve gurur duyduÄŸu bir liderdir. TÃ¼rkiye'nin bÃ¶yle bir lidere sahip olduÄŸu iÃ§in Ã§ok ÅŸanslÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Umut ediyoruz ki bu ramazan bÃ¼tÃ¼n Ä°slam Ã¼mmeti iÃ§in karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±n nihayetine vesile olur. Azerbaycan ve TÃ¼rkiye iki yakÄ±n dost, iki kardeÅŸ Ã¼lkedir. Ä°ki devlet, bir milletiz."

AzerbaycanlÄ± genÃ§ mesajÄ±nÄ±, "Ä°ki kardeÅŸ devletin bir sÃ¶zÃ¼ olarak, 'GÃ¶nlÃ¼mÃ¼z bir, soframÄ±z bir' diyoruz" sÃ¶zÃ¼yle tamamladÄ±.

Kaynak: AA