31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesinin ardından yenileme seçimi 23 Haziran 2019'da yapılacak.

Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

23 Haziran seçimi için YSK’nın takvimi işlerken, seçmen listelerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Seçmen listeleri, YSK’nın internet sitesinde erişime açıldı. Seçmenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenebilecek.

Peki, YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? Yüksek Seçim Kurulu üzerinden erişime açılan listelere aşağıdaki bağlantıya tıklanarak ulaşılıyor.

İstanbul seçmeni, oy kullanacağı sandık bilgilerini, "ysk.gov.tr" adresindeki, "Nerede Oy Kullanacağım" bağlantısından sorgulayabiliyor.

Seçmen, "Nerede Oy Kullanacağım" linkine tıkladığı zaman "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi Sandık Bilgisi Sorgulama" ekranı açılıyor.

T.C. Nüfus Cüzdanı kullanan seçmenler, nüfusa kayıtlı olduğu ili, T.C. kimlik numarasını, nüfusa kayıtlı olduğu sıra numarasını girerek bilgilerini görüntüleyebiliyor.

T.C. Kimlik Kartı kullanan seçmenler ise nüfusa kayıtlı olduğu il, T.C. kimlik numarası ve kimlik seri numarasını girerek bilgilerine ulaşabiliyor.

Seçmen sayısı artacak mı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK binasına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güven, 31 Mart’ta kullanılan sandık seçmen listelerinin aynısını kullanacaklarını söyledi. Yenileme seçiminde sadece sandık kurullarının değişeceğini ifade eden Güven, "Daha önce almış olduğumuz karar gereğince. Onun dışında bir değişiklik olmayacak. 31 Mart seçimindeki şartlarla seçime gidilecek." dedi.

Güven, "Seçmen listelerine herhangi bir ekleme ve çıkarma olmayacak ancak 298 sayılı yasanın 7 ve 8. maddeleri gereğince oy kullanma hakkına sahip olmayan kısıtlı seçmenlerle ilgili beş gün önce, 18 Haziran'da aynı listelerde herhangi bir değişiklik olmadan yanına 'oy kullanamaz' şerhi düşülecek. Çünkü aynı listelerle gidilecek. Listelerdeki seçmen sayılarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Onlar silinmeyecek, sistem karşılarına 'oy kullanamaz' şerhini düşecek." dedi.

"Aynı şahıslar oy kullanma hakkına sahip olacak"

Bazı vatandaşların YSK’nın sorgu ekranında kendilerini bulamadıklarını belirtmesi hakkında Güven, şunları söyledi:

"Bugüne kadar yapmış oldukları sorgularda bulamazlar. Çünkü bizim sistem böyle işliyor. Anlık olarak Türkiye'de kim seçmen ise o an itibarıyla seçmen listeleri yayınlanıyor. Kendini bulamayan vatandaşlarımız muhtemelen adres değişikliği olup da İstanbul dışına giden seçmenler veya listeden düşen seçmenlerdir. Ancak, 23 Haziran'da yapacağımız seçim, 31 Mart'ta yaptığımız seçimin tekrarıdır, yenilenmesidir. Aynı seçmen listelerini kullanacağız. 31 Mart'ta kim oy kullanma hakkına sahip idiyse 23 Haziran'da da aynı şahıslar oy kullanma hakkına sahip olacaklardır. Bugüne kadar 'kendimi göremedim' diyen vatandaşlarımız, bugün öğleden sonra sistemi vatandaşlara açtığımızda İstanbul'da 23 Haziran'da yapılacak seçimde, nerede, hangi sandıkta oy kullanacaklarını görme imkanına sahip olacaklardır."

Sandık kurulları nasıl belirleniyor?

Peki, seçimde görev yapacak sandık görevlileri nasıl belirlenecek? YSK’nın takvimine göre, İlçe seçim kurulu başkanınca, Yüksek Seçim Kurulunun ilgili kararı çerçevesinde mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan ve ilçe seçim kuruluna gönderilen kamu görevlileri listesinden ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisinin, ilçe seçim kurulu huzurunda ad çekme suretiyle belirlenmesi ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanların sandık kurulu başkanı olarak SEÇSİS'e girilmesi işlemi 20 Mayıs Pazartesi saat 15.00'e kadar yapılacak.

İlçe seçim kurulu başkanınca, YSK'nın ilgili kararı çerçevesinde sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu kamu görevlisinin ilçe seçim kurulu huzurunda ad çekme suretiyle tespit edilmesi ve bu kişilerden mani hali bulunmayanların sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirlenmesi ve SEÇSİS'e girilmesi yapılacak.

Siyasi partiler aday değiştiremeyecek

Siyasi partiler, yenileme seçimi kapsamında aday değiştiremeyecek. Ancak ölüm ve istifa halinde boşalanların yerine siyasi parti il başkanlıklarınca aday ismi saat 24 Mayıs Cuma 17.00'ye kadar bildirilecek.

YSK’nın İstanbul seçimi kesin aday listeleri ise 27 Mayıs Pazartesi günü il seçim kurulu tarafından ilan edilecek.

Seçmen kağıtlarının dağıtımı ne zaman başlayacak? Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtılmasına 27 Mayıs günü başlanacak. Seçim propagandası ve yasaklar ise 13 Haziran Perşembe günü başlayıp 22 Haziran Cumartesi sona erecek.

Seçim yasakları ise oy verme günü, yani 23 Haziran Pazar günü saat 24.00’te sona erecek.

Kaynak: TRT Haber