Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda, "Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"ni açıkladı.

2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları doğrultusunda yeni bir çalışma yürüttüklerini bildiren Selçuk, "Bu faaliyet, yeni eğitim öğretim yılımızın çalışma takvimiyle ilgili yeni bir model. Bu model aslında çok uzun süredir tartışılan ve Türkiye'nin eğitim öğretim çalışma takviminin çok uzun yıllardır üzerinde fikir yürütülen ve toplumdaki değişmelere paralel olarak değişmesi beklenen bir takvim denilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni takvim çalışmasına neden gereksinim duyulduğuna ilişkin Selçuk, "Aslında biz verimlilik ve denge üzerinden bir çalışma yapıyoruz. Ama bunu sadece çalışma takvimi ile ilgili olarak yapmıyoruz. Öğretmen eğitimi açısından verimlilik, derslerin işlenişi açısından verimlilik, öğretmenlerin sınıftaki yaptığı projeler ve benzeri çalışmalar açısından verimlilik, Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı tüm iş ve işlemler açısından verimlilik. Bunun genel bir parçası olarak yaptığımız şey, çalışma takvimini de bu verimlilik ve denge üzerine oturtmak." diye konuştu.

"Temel amaç verimliliği artırmak"

Türkiye'de 13 haftalık yaz tatili süresinin bulunduğuna işaret eden Selçuk, "Bizim temel çıkışımız 180 iş günü olan çalışma günlerinin sayısını artırmak değil bizim temel çıkışımız bu günlerin verimliliğini artırmak ve dengesini kolaylaştırmak. Bu maksatla dünyaya baktığımızda 13 haftalık çalışma süresi dışındaki tatil süresinin dünyanın en uzun yaz tatili yapan ülkelerinden biri olduğumuzu gösteriyor. Bu yeni eğitim öğretim çalışma takvimi modelinde tatil ve okul zamanlarının daha dengeli, verimli bir şekilde oturtulması hedefleniyor." bilgisini verdi.

Nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil

Bakan Selçuk, yeni çalışma takvimine ilişkin şunları söyledi:

"13 haftalık yaz tatilinin iki haftası, nisan ve kasım aylarında yapılacak birer haftalık ara tatil olarak planlanmış bulunuyor. Bunu yaptığımızda neyi amaçlıyoruz? Bir defa öğrencilerin belirli dönemlerde öğretim faaliyetlerine ara vermelerinin bilimsel araştırmalar da dikkate alındığında daha etkili olduğu ve öğrenmeyi kolaylaştırdığı yaz tatilindeki süre ne kadar uzarsa 'yaz tatili unutması' dediğimiz faktörün ortadan kalkması da söz konusu olabiliyor.

Bizim birdenbire yaz tatilini çok uzun bir dönem için kısaltmamız şu anda söz konusu değil. 2 haftalık bir iş günü içerisinde 11 haftaya düşürülmesi yaklaşık yüzde 10'luk bir indirimden söz ediyoruz. Ama bu ara tatillerin de yıl içerisine yedirilmesi söz konusu."

[Okullara yeni tatil düzenlemesi] Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yaz tatili 2 hafta kısalacak. Nisan ve Kasım ayında birer haftalık ara tatil olacak.https://t.co/g9Yu2JzPxm pic.twitter.com/HAIoxlXv40 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mayıs 2019

"Ara tatillerde yeni bir yapılanma söz konusu"

"Öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edebilmesi için de yine bu ara tatilleri bir fırsat olarak görüyoruz." diyen Bakan Selçuk, ara tatillerde öğretmenlere, okullara kurumsal işleyişe yönelik bir takım öz değerlendirmeler yaparak çeşitli iyileştirmelere de gidebilme fırsatının oluşturulmuş olacağını vurguladı.

Ziya Selçuk, "Yapılandırılmış olan ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılma fırsatı da veriliyor." dedi.

"Ara tatillerde bir ana temadan söz edeceğiz"

Öğretmenlerin kesintisiz olarak ders faaliyetlerinin yürütüldüğü bir durumda çok yorulduğunu, bu amaçla öğretmenlere de bir nefes alma süresi tanımayı çok elzem gördüklerini vurgulayan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu doğrultuda ara tatillerde yeni bir yapılanma da söz konusu. Yani bu birer haftalık tatillerin özellikle sadece tatil olarak değerlendirilmemesi, çocukların bazı eğitimsel faaliyetlere katılması, birtakım eğitim çalışmalarının içinde olması da hedefleniyor. Ama ayrıca veli, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim çalışmaları ve bu arada okullarımızın da ara tatillerde bazı fiziki ihtiyaçlarının karşılanması, yenilenmelerinin de hayata geçirilmesi söz konusu olabilecek.

Ara tatillerde bir ana temadan söz edeceğiz. Her tatilin bir teması söz konusu olacak. Bilim, kültür, sanat, spor gibi çeşitli faaliyetler bu ara tatillerde tema doğrultusunda yapılacak. Bazı geziler, fuarlar da yine bu ara tatillerin konusu olabilecek. Ara tatiller çocukların toplumsal fayda çalışmaları için de bir fırsat doğuruyor. Huzurevleri ziyareti, bazı yardımlaşma faaliyetleri, aile ziyaretleri, okuldaki bazı kulüp çalışmalarının devamı olan etkinlikler ve benzeri çalışmalar yapmalarına da bu tatiller imkan sağlayacak."

[Okullara yeni tatil düzenlemesi] Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Her ara tatilin bir teması söz konusu olacak. Bilim, kültür, sanat, spor gibi çeşitli faaliyetler yapılacak. Bazı geziler ve fuarlar da bu ara tatillerin konusu olabilecek.https://t.co/g9Yu2JzPxm pic.twitter.com/628bJSch0m — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mayıs 2019

Ara tatillerde öğretmenler görevlerine devam edecek

Bakan Selçuk, yeni çalışma takvimine yönelik, şöyle konuştu:

"Öğretmen arkadaşlarımız açısından okulların açıldığı, eğitim-öğretim yılı başlamadan önceki iki haftanın bir haftalık iş günü 18-22 Kasım 2019 ara tatili olarak 5 iş günü şeklinde planlandı. Bir başka ara tatil ise 6-10 Nisan 2020 ara tatili olarak. Onda da bir 5 iş günümüz var. Ama hepinizin bildiği, 10 iş günlük 20-31 Ocak tarihleri arasındaki ara tatilimiz hem öğretmenler hem öğrencilerimiz için söz konusu. Ama 18-22 Kasım ve 6-10 Nisan'daki ara tatillerde öğretmenlerimiz, okullarda öğrencilerin olmadığı bir durumda görevlerine devam edecekler.

Yani yılbaşı ve yıl sonundaki seminer dönemlerindeki birer haftayı yılın içerisine almış bulunuyoruz. Bunun temel sebebi, verimliliği artırmak, daha etkin çalışmalar yürütebilmek ve bu anlamda da öğretmenlerimizin nefes almasına, çocuklarımızın öğrendiklerini içselleştirmeleri ve bıktırmadan belirli bir süreci yaşayabilmeleri için imkan tanımaktır. Bu çerçevede düşündüğümüzde öğretmen arkadaşlarımızın yaz tatilleri ile ilgili herhangi bir kısıtlama veya azalma, çoğalma söz konusu değil. Yine 1 Temmuz tarihinden itibaren 1 Eylül tarihine kadar öğretmen arkadaşlarımız tatillerinde bir kesinti olmaksızın devam edecekler."

"Sadece takvimin değişmesi olarak ele almamakta yarar var"

Eğitim sisteminin daha verimli çalışabilmesi, öğretmenlerin daha verimli olabilmesi, çocukların bıkmadan eğitim öğretim süreçlerini yaşayabilmeleri için bir fırsat sağlamaya çalıştıklarının altını çizen Selçuk, şunları kaydetti:

"Bunu sadece takvimin değişmesi olarak ele almamakta yarar var. Çünkü bu öğretmen eğitiminin, üniversitelerdeki öğretmenlere yetişmesine ilişkin bazı dolaylı hususların, velilerimizin, öğretmenlerimizin eğitim öğretimin içerisinde çok daha aktif bir biçimde bulunmalarına imkan sağlamakla ilgili. Bu derslerin işleniş biçiminin kalitesiyle de tatillerin daha etkin olarak kullanılmasıyla da ilgili... Yani eğitim sisteminin bütününün bir parçası olarak değerlendirilmesinde yarar var. Özet olarak şunu söyleyebiliriz, bu çalışma takviminin detaylarını çeşitli yönetmelikler ve ihtiyaç duyulduğu takdirde yönergelerle de planlama imkanımız olacak. Zaten konuyla ilgili sıkça sorulan listesi hazırlandı."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çalışma takvimi hazırlanırken öğretmenlerden, okul yöneticilerden görüş alındığını, dünyadaki çalışmaların incelendiğini aktardı.

Yaz tatili 11 hafta olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.

Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

Takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlayacak.

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

Öğretmenlerin tatil takviminde ise değişiklik olmayacak. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içerisine alınacak.

Oryantasyon eğitimleri devam edecek

Öğrencilerin tatilde olduğu ara dönemler, öğretmen ve okulların kurumsal işleyişe yönelik ara değerlendirmelerle gerekli iyileştirmeleri yapabilmeleri için de bir fırsat olacak.

Ara tatillerde veli toplantıları, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri, okulların fiziki yenilenmeleri yapılacak.

Bunun yanı sıra bir ana tema başlığında; bilim, kültür, sanat ve spor alanında etkinlikler planlanacak. Çocukların ara tatillerde huzurevleri ziyaretleri, yardımlaşma faaliyetleri, aile ziyaretleri, okul kulüp çalışmaları gibi toplumsal fayda çalışmaları yapmalarına imkan tanınacak.

Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerine uygulanan "oryantasyon eğitimi" okul açılmadan önceki hafta hayata geçirilmeye devam edecek.

Kaynak: AA