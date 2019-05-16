Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının faaliyete geçirilmesinin önemine işaret ettik"

İki ülke ilişkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, bölgesel rolünü yeniden üstlenmesiyle birlikte Irak'ın barış ve istikrara daha önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının faaliyete geçirilmesinin öncelikli hedefleri olduğunu söyleyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak'ın yeniden imarı konusunda, DEAŞ işgalinden en çok zarar gören bölgelerin kalkındırılmasına ve Irak'ın güneyine uzanan bir ticaret koridoru tesis edilmesine öncelik verdiğimizi teyit ettik.

[Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüşme sonrası] Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemine işaret ettik.https://t.co/iQKXNsnEuu pic.twitter.com/G0Gn1bAkbD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mayıs 2019

DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemine işaret ettik.

Şu anda bildiğiniz gibi 20 milyar dolarlık bir ticaret hacmini hedeflemiş bulunuyoruz. Bu hedefe iyice yaklaştık, ancak yeterli değil. Bu hedefi güncellemek durumunda olacağız, inşallah daha büyük bir hedefi işaret edeceğiz."

İki ülke arasında askeri iş birliği ve güven anlaşması

Erdoğan, "Irak'ın kuzeyine uzanan bir ticaret koridorunun tesisine öncelik veriyoruz. Türkiye-Irak arasında askeri iş birliği ve güven anlaşmasının yapılmasının isabetli olacağına karar verdik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Irak arasında bir askeri işbirliği ve güven anlaşmasının yapılmasının isabetli olacağına karar verdik.https://t.co/iQKXNsnEuu pic.twitter.com/FeMC3xPSdt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mayıs 2019

Abdulmehdi: Güvenlik tehdidinin oluşmasını kabul etmemiz mümkün değil

Irak Başbakanı Abdulmehdi ise şöyle konuştu:

"Türkiye ve Irak ortak tarihe sahip iki kardeş ülke. 20 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz var. İki ülkenin çıkarına olacak birçok adım atabiliriz. Su, petrol, enerji konusu, sınır kapıları meselesi, ortak barajlar, sanayi alanında bizler ikili bağlamda birçok meseleyi ele aldık.

Görüşlerimizi aramızda uygulanabilir hale getirmeliyiz. Bölgedeki gerilimi düşürme konusunda görüştük. Hiçbir şekilde Türkiye topraklarına, bizim topraklarımızdan bir güvenlik tehdidinin oluşmasını kabul etmemiz mümkün değil."

Kaynak: TRT Haber