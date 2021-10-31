Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, İtalya'nın başkenti Roma'da devem ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ikinci gününde de pek çok ülkenin lideriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci gün görüşmelerinde, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

"Ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. İki lider arasındaki görüşme 1 saat 5 dakika sürdü.

Erdoğan ve Biden arasında pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede, iki lider Türkiye-ABD ilişkilerini daha güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu ve bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme 50 dakika sürdü.

AB Konseyi Başkanı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

En son Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son görüşmesini Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptı.

Görüşmede bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.