İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2013-2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 171'e yükseldi.