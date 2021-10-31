Haber Giriş: 31 Ekim 2021 Pazar 18:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
4 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA ]
Terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece 2021'de ikna yoluyla teslim olanların sayısı 171'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
2013-2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 171'e yükseldi.
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