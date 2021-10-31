Haber Giriş: 31 Ekim 2021 Pazar 18:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Irak'ın kuzeyinde 2, Suriye'nin kuzeyinde 3 olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi.
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz
Bakanlık, Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Öte yandan Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlar da devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirdi.
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