Haber Giriş: 31 Ekim 2021 Pazar 18:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'ye rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi için taziye mesajı yayımladı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
Irak’ın kuzeyinde hain terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi’ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 31, 2021
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/Mbcp55Jwxt
Etiketler: Fuat Oktay Şehit
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