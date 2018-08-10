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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dolar' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolarda yaşanan hareketlilikle ilgili, "Onların dolarları varsa bizim de halkımız var." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize Güneysu'de halka hitap etti.

-Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allahımız var.

-Hiç endişelenmeyin. Çok çalışacağız ve 2023 yılına farklı gireceğiz.

-Rize, Trabzon, Giresun, Ordu'da yaşanan sel afetlerinde mağduriyet yaşayanlara şahsım ve milletim adına geçmiş olsun diyorum.

-(Karadeniz'deki sel) Bu mağduriyetlerin hepsini Allah'ın izniyle tabii ki kaldırırız. Zira bu devlet, bu millet güçlüdür.

Ayrıntılar geliyor....

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