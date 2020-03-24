Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’i telefonla arayarak, şifa dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak ve Terim ailesine ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.