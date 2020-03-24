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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Albayrak ve Terim'e geçmiş olsun telefonu
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan, Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’i telefonla arayarak, şifa dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak ve Terim ailesine ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Etiketler: son dakika recep tayyip erdoğan koronavirüs kovid-19 salgınSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 17:49
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