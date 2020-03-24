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Sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aydın'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 65 yaş üstü 8 kişiye para cezası uygulandı.
Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları sınırlandıran fakat uyarılara rağmen evlerine gitmeyen 65 yaş ve üstü 8 kişiye idari para cezası uygulandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evlerinden çıkmamaları konusunda anonsla uyarı yapıyor.
Dışarıda olduğu tespit edilen bu kapsamdaki kişileri evlerine gitmeleri konusunda ikna etmeye çalışan ekipler, uyarıya rağmen buna uymadığı tespit edilen 8 kişiye 392'şer lira para cezası verdi.
Etiketler: sokağa çıkma cezası kovid-19 koronavirüs aydınSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 18:17
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