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Bakanlık koronavirüs aşısı için harekete geçti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın Aşı Enstitüsünün, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçtiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, bilim dünyamızın Kovid-19'a karşı aşı geliştirmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır." dedi.
BAKANLIĞIMIZIN AŞI ENSTİTÜSÜ, bilim dünyamızın COVID-19’a karşı AŞI GELİŞTİRMESİ İÇİN harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız FON oluşturmaya hazır. pic.twitter.com/LMWeKJsgZD— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2020
Etiketler: son dakika kovid 19 Fahrettin Koca aşı enstitüsüSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 17:08
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