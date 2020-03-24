Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Bu süreçte sadece yaşlılar değil, gençler de risk altında.

Zimbabve'de 30 yaşında bir gazeteci, ülkede salgından yaşamını yitiren ilk kişi oldu. Virüsü ABD'de kapan genç adam, kronik kas-sinir hastasıydı. Geçen sene göğsündeki tümörü aldırmak için de ameliyat olmuştu.

Çekya'da 45 yaşında kanser hastası bir kişi hayatını kaybetti.

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta da tespit edilen iki vakanın 28 ve 36 yaşlarında olduğu açıklandı.

Koronavirüs Yunanistan'da ise 3 aylık bir bebeğe bulaştı. Durumunun iyi olduğu belirtildi. Bebeğin tedavisi negatif basınç odasında devam ediyor.