Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin kapıları aralanıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

AK Parti bir bayrak yarışı anlayışındadır. Düzenlediğimiz her toplantıda kendimizi geliştiriyoruz. AK Parti geçmiş tecrübelerin ışığında her işte kendini geliştirmeyi sürdürüyor. Kendimizle yarışıyoruz. Gelecekte de bu şekilde devam edeceğiz.

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonraki atılacak adımlar en önemli başlıklarımızdan biriydi. Terörsüz Türkiye konusunda kapsamlı sunumlar yapıldı, bu süreç ele alındı.

"Türkiye Yüzyılı ülkümüzü adım adım kuvveden fiile çıkartıyoruz"

Dost ve kardeşlerimize güven veren, hasım ve rakiplerimize korku salan mesajlarımızın yerini bulduğunu görüyoruz. MİT Başkanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin riyasetinde kurulan mekanizmayla silah teslim sürecini sahada dikkatle takip ettik. Arzumuz grubu olan tüm siyasi partilerin Meclis çatısı altında atılacak adımlara hüsnüniyetle destek vermesidir.

Ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Türkiye Yüzyılı ülkümüzü adım adım kuvveden fiile çıkartıyoruz. Milletimizi 47 yıl önce ayağına vurulan terör prangasından kurtarmanın eşiğine varmış bulunuyoruz.

Yarım asırlık sabır mücadelemiz yavaş yavaş selamete eriyor. Bunun somut işaretlerini şimdiden görmeye başladık. Kimsenin süreci akamete uğratmaya, baltalamaya, sabote etmeye özellikle böyle bir meselede küçük hesap yapmaya hakkı yoktur.

Hayatta ve siyasette hemen her şeyin telafisi olur ama 86 milyonun huzurunu, birliğini, dirliğini etkileyecek bir meselede mızıkçılık yapmanın telafisi olmaz, milletim bunu affetmez. Hala bu sürece samimi bir temkinle, kuşkuyla hatta mesafeyle bakanları anlıyor, onların tereddüdünü gidermek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Yeni fikirlere, tenkitlere açığız yeter ki Türkiye lehine olsun.

Biz çıkar siyaseti yapmıyoruz, ülke siyaseti yapıyoruz. Ne yapıyorsak şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerinin hassasiyetlerini gelecekteki çıkarlarını düşünerek yapıyoruz.

Biz üç parti olarak bu süreci sonuna kadar selametle götürmeye kararlıyız. Ülkemizi hak ettiği yere taşıyacağız. Parametreleri şekillenen bu yeni dönem sadece AK Parti, sadece MHP, sadece DEM'e değil siyaset kurumunun tamamına çok önemli mesuliyetler yüklemektedir.

Terörsüz Türkiye kalkınmış, güçlenmiş, refahını artırmış, vatandaşlarının hayat standardını daha da yükseltmiş bir Türkiye demek. Terörle mücadelede artık bu kaynakları emekliye, çiftçiye, esnafa, memura, sanayiciye, ev hanımlarına velhasıl tüm kesimleriyle 86 milyona harcayacağız.

Dünyada kartlar yeniden karılıyor ve Türkiye kendi iç gündemiyle meşgul edilerek yine bu değişim dalgasının dışında bırakılmak isteniyor. Milli markaların hedefe konulduğu boykot listeleri yayınlanarak ekonomi programımıza zarar verilmek isteniyor. CHP'nin ve başındaki karikatür tipin tüm çırpınışlarına rağmen kendilerini ciddiye almıyoruz. Figüranlar farklı ama oyun aynı. Biz kiminle, hangi güç odaklarıyla mücadele ettiğimizin farkındayız. Bizim muhatabımız kuklalar değil, onları parmaklarında oynatan kuklacılardır.

"Ümmetin birliğini, beraberliğini savunmak suç mu?"

(Özgür Özel) Dün çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor. Allah aşkına ümmetin birliğini, dirliğini, beraberliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu. Ümmetin birliğini, beraberliğini savunmak suç mu? Türkler, Kürtler ve Arapların kucaklaşmasından tarihte olduğu gibi bugün de ittifak kurmasından bu ülkenin evladı niye rahatsız olur.Türkiye ve İslam dünyasına bu kadar mı yabancısınız. Biz Türk milletinden, Hazreti Muhammed'in ümmetindeniz. Bunlar ümmet bilinci nedir bilmezler. Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere 'bir duvarın tuğlaları gibi' kenetlenmemizin neresi yanlış be gafiller.

Gazze'de, Irak'ta, Somali'de, Pakistan'da müminler bu kadronun başarına dua ediyor. Eller semaya bizim için açılıyor.