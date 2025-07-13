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Gündem
TRT Haber 13.07.2025 13:23

Antalya son 5 yılın temmuz ayı günlük ziyaretçi rekorunu kırdı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’da turizmde yeni bir zirvenin daha geride bırakıldığını duyurdu. 12 Temmuz'da Antalya ve Gazipaşa havalimanlarımızdan toplam 100 bin 646 yabancı ziyaretçi giriş yaptı.

Antalya son 5 yılın temmuz ayı günlük ziyaretçi rekorunu kırdı

Antalya turizmi, 2025 yılının Temmuz ayında önemli bir başarıya daha imza attı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu başarıyı sosyal medya hesabından açıkladı.

12 Temmuz 2025 tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarımızdan toplam 100 bin 646 yabancı ziyaretçi giriş yaptı.

"Antalya’mızın uluslararası cazibesi her geçen gün artıyor”

Bu veri, Son 5 yılın Temmuz aylarında kaydedilen en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti. 2024 yılı Ağustos ayında kırılan 102 bin 755 olan tüm zamanların rekoruna da önemli ölçüde yaklaşıldı.

 

"Antalya’mızın uluslararası alandaki cazibesi, güçlü turizm altyapısı ve sektörün kararlı iş birliği sayesinde her geçen gün daha da artıyor." diyen Bakan Ersoy, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalar, ülkemizin turizmde ulaştığı seviyeyi daha da ileriye taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, emeği geçen herkese teşekkür etti.

5 yılın en yüksek temmuz verisi

Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamada, dünkü son verilerin, 2021-2025 yılları arasında temmuz aylarında ulaşılan en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısını yansıttığı belirtildi.

Bu ziyaretçi sayısı, geçen yılın ağustos ayında kırılan 102 bin 755 kişilik tüm zamanların günlük rekoruna da oldukça yaklaştı.

Antalya Havalimanı üzerinden dün 98 bin 777, Gazipaşa Havalimanı'ndan ise 1869 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye girdi.
 

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