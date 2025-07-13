TBMM'de 15 Temmuz anma programları düzenlenecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri düzenlenecek.

FETÖ'cü hainlerin hedefi olan ve 3 kez bombalanan Meclis'te 15 Temmuz şehitleri için mevlid okutulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki şehitler anıtına karanfil bırakacak.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Demokrasi Serüveni Sergisinin açılışını da yapacak. Sonrasında Meclis Tören Salonunda 15 Temmuz Anma Töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende katılımcılara hitap edecek.

Hedef, enerjide tam bağımsızlık

Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde ise enerji ve maden sektörlerine yönelik düzenlemeleri içeren teklif olacak.

Teklifin amacı, enerji üretiminde yerlilik oranını artırmak. Enerji başta olmak üzere, ulaşım ve madencilik gibi stratejik sektörlerde yatırım süreçleri hızlandırılacak.

Böylece yer altı kaynaklarının daha etkin kullanılması hedefleniyor.

Madencilik alanında en dikkat çeken düzenleme, atıl durumdaki merkezlerin yeniden üretime kazandırılması. Üretim yapmayan tesisler de kapatılacak. Yeni dönemde yatırım teminatı uygulamasına geçilecek. Bu teminatı karşılayan işletmeler üretim yapabilecek, denetimler ise sıklaştırılacak.