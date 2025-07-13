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Gündem
TRT Haber 13.07.2025 14:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Terörsüz Türkiye ile terörün Türkiye ve bölge gündeminden çıkarılması adımı attıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, “Terörsüz Türkiye” süreciyle terörün hem Türkiye’nin hem de bölgenin gündeminden tamamen çıkartılması için önemli bir adım attıklarını ve bunun kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

 

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan da Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefinin bölgenin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını belirtirken, Türkiye’nin bu süreci başarıyla tamamlaması temennilerini iletti.

Türkiye Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini yakından takip ediyor

Cumhurbaşkanımız ayrıca, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin stratejik ortaklığının her alanda olumlu etkilerinin görüldüğünü, iki ülkenin savunma sanayii ve yeni teknolojiler başta olmak üzere birçok konuda büyük potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Abu Dabi’de başlatılan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini yakından takip ettiğini, Kafkaslarda sükunetin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
 

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