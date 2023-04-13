Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkanın Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mubaret Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki günlerde vasıl olacağımız Kadir gecenizi ardından gelecek Ramazan Bayramızını tebrik ediyorum. Maalesef bu yılın Ramazan Bayramı'nı Malatya'nın da aralarında bulunduğu şehirlerimizde yaşadığımız depremler sebebiyle buruk geçecek. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Nerede olursak olalım, hangi işle uğraşırsak uğraşalım kalbimizde, kafamızda hep burayla, buradaki insanlarımızla birlikteyiz. Biz asla bu depremi unutmadık, depremde kaybettiğimiz canları unutmadık, deprem yıkıntıları altında kalan hayalleri unutmadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıkılan evleri daha güvenlisi ve moderni ile yeniden yapacağız. Yıkılan iş yerlerini daha ferah şekilde yeniden inşa edeceğiz. https://t.co/MmsdMaTsq5 pic.twitter.com/9jvOJ0EfTA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 13, 2023

Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi etmekte kararlıyız. Yıkılan evlerin daha güvenlisi ve moderni ile yeniden yapacağız. Yıkılan iş yerlerini daha ferah şekilde inşa edeceğiz. Şehirlerimizi en güzel hali ile yeniden yağa kaldıracağız. Çünkü biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Biz Malatya'ya sevdalıyız, kayısıya sevdalı olduğumuz gibi, Türkiye'ye sevdalıyız. Çünkü biz bu millete hizmet etmeyi şereflerin en büyüğü... biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

"Malatya ile birlikte yol yürüdükçe Türkiye Yüzyılı bize bir el uzatımı mesafede"

Güzellikte eşi bulunmaz Malatya'dan yükselecek bir Allah razı olsun sözü bizim için dünyalara bedeldir. İkrar verdiğinde ikrarından dönmeyen, davasına sadık Malatya yanımızda olduğu müddetçe Allah'ın izniyle önümüzde hiç bir engel duramaz. Ahdiye ve sevdasına sahip çıkan Malatya bizimle olduğu sürece bizim bileğimizi Allah'ın izniyle kimse bükemez. Göğsünde bin yılların şeref nişanını taşıyan Malatya ile birlikte yol yürüdükçe Türkiye Yüzyılı bize bir el uzatımı mesafede. Malatya'dan aldığımız ilhamla medeniyet bayrağımızı yükseltiyoruz.

Bu şehir zor günde, dar günde, kara günde bir olanların... Birliğinden, dirliğinden, vakarından taviz vermeyenlerin... Yüreği ile bileği ile alın teri ile vatanına sahip çıkanların... Ecdadın ematenetini yaşatmayı şereflerin en büyüğü bilenlerin... Sevdiğin yar Malatya'ya değmeli diyen gönül sultanlarının. Velhasıl adam gibi adamların, kadın gibi kadınların, delikanlı gibi delikanlıların şehridir.

Ne diyor şair; Beydağı'nın yükseğinde kar olur, görmeyince dünya bana dar olur. Ben ezelden Malatya'yı sevmişim gönül kimi sevse ona yar olur. Evet işte bu Malatya, ipini Kandil'deki PKK'lıların eline verenlere yar olur mu? Bu Malatya, Pensilvanya'daki FETÖ'cülere gülücük dağıtanlara yar olur mu? Bu Malatya, kumar masası kurup milletin ve devletin geleceğini ortaya sürenlere yar olur mu? Bu Malatya, ülkesinin güvenliğini terör örgütlerine, ekonomisini Londra tefecilerine, dış politikasını emperyalistlre teslim edeceklere yar olur mu? Siz bu işi bitirdiniz, Allah'ın izniyle de 14 Mayıs'ta da sandıklarda bitireceksiniz. Malatya'ya da zaten bu yakışır.

Bu kutlu yürüyüşü devam ettireceğiz. Milletlerin tarihlerinde kimi acı, kimi tatlı ama hepside geleceği için önemli yol ayrımları olan hadiseler vardır. Türkiye için asrın felaketi 6 Şubat depremleri de 14 Mayıs seçimleri de böyle bir öneme sahiptir. Ülkemiz tarihinin en geniş alanda yıkım ve en çok can kaybına yol açan depremini hep beraber yaşadık. Deprem bölgesindeki 6 milyona yakın bağımsız bölümü inceleyerek bunlardan 872 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu belirledik. Malatya'da bu rakam 132 bine yakındır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Deprem bölgesi) Amacımız 319 binini bir yıl içinde teslim edecek şekilde 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normal hayatlarına döndürmek. https://t.co/MmsdMaTsq5 pic.twitter.com/KFDPvNwF83 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 13, 2023

"Amacımız 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normale döndürmek"

Felaketin adıdan arama kurtarma, enkaz kaldırma, acil yardım, geçici barınma çalışmaları ile birlikte kalıcı konutların yapımı ile ilgili hazırlıklara da başladık. Nitekim depremden 15 gün sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı TOKİ vasıtasıyla kalıcı konutların yapımı ile ilgili ilk kazmayı vurmuştuk. Amacımız 319 binini bir yıl içind teslim edecek şekilde 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normal hayatlarına döndürmektir. Tabi evlerle birlikte iş yerlerini de ihmal etmiyoruz. İlk etapta küçük sanayi sitelerinde 6 bin iş yeri yaparak esnaf ve sanatkarlarımıza vereceğiz. Malatya'daki hak sakipleri için 70 bin konut ve 25 bin 300 köy evi inşa etmeyi planladık. Yeni konutlarımızı zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek şekilde yapacağız. Yerinde dönüşecek konutlarımızı da aynı anlayışla ihya edeceğiz. Lider masa başında değil iş başında belli olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Deprem bölgesinde) İlk etapta küçük sanayi sitelerinde 6 bin iş yeri yaparak esnaf ve sanatkarlarımıza vereceğiz. Malatya'daki hak sahipleri için 70 bin konut ve 25 bin 300 köy evi inşa etmeyi planladık. https://t.co/MmsdMaTsq5 pic.twitter.com/zZjuKzon5R — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 13, 2023

Tüm bu binaları Malatya'nın geleneksel mimarisine, insanımızın hayat alışkanlıklarına uygun şekilde tasarlıyoruz. Alt yapısı, okulu, hastanesi, çarşısı, parkı ile adeta Malatya'nın çevresini küçük küçük şehirlerle donatacağız. Bölge genelinde bugüne kadar ihalesini yaptığımız 94 bin konut ve köy evinden yaklaşık 43 bininin temelini attık. Bunlardan Malatya'da inşa edeceğimiz 6 bin 700'ünün temelini de bugün sizlerle beraber atarak ya Allah bismillah diyoruz. Temelini attığımız Battalgazi'deki 2 bin 480 konutun, Doğanşehir'deki 952 konutun ve 161 köy evinin inşallah fazla uzatmadan kısa zamanda yapacağız.

"Köy evlerinden bir kısmını Ramazan Bayramı'nda teslim edeceğiz"

Yazıhan'da 157 konutun, Akçadağ'da 228 köy evinin hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Malatya'da ayrıca Pötürge, Yeşilyurt ve Battalgazi'de daha önceki depremden dolayı hak sahibi olan bin 692 kardeşimizin konutunun ve köy evinin anahtarlarını teslim edeceğiz. Bu konutlarımızın ve köy evlerimizin de vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 6 Şubat depremleri için inşasına başladığımız köy evlerinden bir kısmını Ramazan Bayramı'nda teslim edeceğiz. Ayrıca Malatya'da İlk Evim Projesi kapsamında da 2 bin 791 konut yaparak daha önce verdiğimiz sözleri de tutmayı sürdürüyoruz. Tabi aslında biz Malatya'ya çok eser ve hizmet kazandırdık. Hükümetlerimiz dönemlerinde Malatya'ya güncel rakamlarla 79 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.

Şöyle bir düşünün acaba bu bay bay Kemal ne yaptı? Bunun yaptığı bir şey var mı? Ziya Paşa ne güzel söylemiş; Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bay bay Kemal bir zamanlar SSK'nın genel müdürü değil miydi? SSK'nın genel müdürü iken o hastanelerimizin hali neydi? Savaş Ay, hayatta olsaydı da onunla yaptığı programları bize o tekrar tekrar gösterseydi. Hastalarımız hastanede ölüyor ve orada rehin, rehine kalıyordu. Bay bay Kemal sen bunların hesabını önce nasıl vereceksin? Rehin oldular, rehine oldular. Şimdi ise bizim muhteşem hastanelerimiz var. Eğitim araştırma hastanelerimiz var. Şehir hastanelerimiz var. Hastanelerimiz dünyada övünç kaynağı. Şu salgında bizim bu hastanelerimiz olmasaydı bizim halimiz nice olurdu? İşte Ankara'da Bilkent'imiz olmasaydı, Etlik olmasaydı halimiz ne olurdu? Biz durmadık çalıştık eğitimde çalıştık, sağlıkta çalıştık, yollarda ulaşımda çalıştık. 6 bin 100 kilometre ile ulaşımı aldık şimdi 28 bin 500 kilometreye ulaşımı uzattık. Malatya, 14 Mayıs'ta geleceğimize sahip çıkıyor muyuz? Malatya, 14 Mayıs'ta kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? Malatya, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için bismillah diyor muyuz? Malatya, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Rabbim sizlerden razı olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak. Bu seçimler ülkemizin ve milletimizin sadece gelecek 5 yılını değil gelecek çeyrek asrını, yarım asrını belirleyecek. https://t.co/MmsdMaSUAx pic.twitter.com/UIYI32clyO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 13, 2023

"Kimin ne yaptığı, ne dediği, kimin kimlerle yol yürüdüğü ortada"

Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakıp yeni asrına girmek üzere olduğumuz bu yılda Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak. Bu seçimler ülkemizin ve milletimizin sadece gelecek 5 yılını değil, gelecek çeyrek asrını, yarım asrını belirleyecek. Siyaset sahnesini sizler de takip ediyorsunuz, gelin 14 Mayıs'ta şu siyasi mevtalara sandıkları mezar edelim. Kimin ne yaptığı, ne dediği, kimin kimlerle yol yürüdüğü ortada. Şu CHP, PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla beraber yürümüyor mu? Terör örgütlerinin Kandil'deki ağa babaları oradan talimat veriyor mu? Öyleyse bu yavrularımızı dağa kaçıran bu terör örgütünün ağa babalarına, onların parlamentodaki uzantılarına, PKK'ya, YPG'ye aklınıza ne gelirse bunlara 14 Mayıs'ta hep birlikte bir ders veriyor muyuz? Bu seçimlerde sadece ittifaklar ve adaylar rekabet etmiyor. Aynı zamanda bu seçimlerde batı buraya talimat veriyor. İki farklı zihniyet, iki farklı Türkiye hedefi de yarışıyor.

"Bizim LGBT ile işimiz yok"

Bir tarafta son 21 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarımız. Cumhuriyetimizin ikinci asrının remzi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla. Geçen gün açıkladığımız seçim beyannamemizdeki taahhütlerimizle milletimizin 60 yıllık hayallerini gerçekleştirdiğimiz artık Togg'umuz var mı? Gördünüz, beğendiniz mi? Ülkemizin en büyük, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu televizyonlarda izlediniz mi? CHP'nin adamları, CHP'in ekranlardaki kara yüzleri onlar ise ne yapıyorlar TCG Anadolu'muzu karalıyorlar. Bunlar Togg'u da karalıyorlar. Siz bu ülkede iktidar olmadınız mı? İktidar olduğunuz zamanlarda siz bir toplu iğne yapamadınız. Bir eseriniz var mı? Şu anda 10-11 tane büyükşehir belediyeniz var. Büyükşehir belediyelerinde ne yapıyor sunuz? Kurdukları 7'li masada her gün yeni bir kavgaya tutuşan, PKK'sından FETÖ'suna tüm terör örgütlerine gülücükler dağıtan, Kandil'den kimi gün aferin alan, kimi gün zılgıt yiyen sapık ve sapkın akımlarla iş birliği yapmaktan çekinmeyen... Bizim LGBT ile işimiz yok. Biz bu sapkın zihniyetlerle mücadele ediyoruz.

"Bunların yıkmaktan, durdurmaktan, ülkemizin savunma sanayii atılımlarına dokunmaktan başka hiç bir vaatleri yok"

Bizde kutsal aile kuruluşumuz var. Bizim aile kurumumuz kutsal ona laf ettirmeyiz. Her türlü yalanı ve iftirayı fütursuzca ortaya atan bir ucube ittifak var. Şu anda Ana Muhalefetin yanındaki yavru muhalefet bunlar LGBT ile ilgili bir şey söyleyebiliyor mu? Duyamazsınız çünkü söyle bana arkadaşını söyleyim sana kim olduğunu. Arkadaşı bay bay Kemal olandan başka ne bekler siniz? Bunların bizim gibi arkasında durup millete örnek gösterebilecekleri tek bir eserleri yok. İşte Cumhur İttifakı'nı gördünüz. Cumhur İttifakı'nın duruşu bu. Dimdik ayaktayız, adam gibi adam böyle yürüyoruz. Bunların yıkmaktan, durdurmaktan, ülkemizin savunma sanayii atılımlarına dokunmaktan başka hiç bir vaatleri yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne diyor, terörist başını çıkaracaklarmış, Selo'yu çıkartacaklarmış. Bizim hukukumuzda katilin ve yataklık edenlerin yeri bellidir. Cumhur İttifakı'nın iş başında kalması şart. Eser olmayınca ortada sadece çekişme, bol hakaret ve saygısızlık var. pic.twitter.com/p4RVvJ5YEB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 13, 2023

"Bizim hukukumuzda katilin yeri bellidir"

Göreve geldik savunma Sanayiimizin yüzde 20'si yerliydi. Şimdi yüzde 80 nereden nereye. Artık biz İHA'larımızı yapıyoruz. Biz SİHA'larımızı, Akıncı'larımızı yapıyoruz. Hepsinden öde Kızılelma'mızı yapıyoruz. Bunların yasaktan, baskıdan, terör örgütleri ile ve vesayet güçleri ile yol yürümekten başka mazileri yok. Ne diyor? Terörist başını çıkaracaklarmış. Ne diyor? Diyarbakır'da 51 Kürt yavrumuzu öldüren, onların öldürülmesine vesile olan Selo'yu çıkartacaklarmış. Bizim hukukumuzda katilin yeri bellidir. Katillere yataklık edenler bellidir. Onun için Cumhur İttifakı'nın iş başında kalması şart. Eser olmayınca, vizyon olmayınca, millete hizmet derdi olmayınca ortada sadece didişme var, çekişme var, bol hakaret ve saygısızlık var. Tabi bir de üç günlük siyasi çıkarları için bölücülerle ve FETÖ'cülarla kol kola girmek gibi omurgasızlıkları var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Millet İttifakı) Ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz böyle bir ekibe bırakın Türkiye'yi, bırakın Malatya'yı, bakkal dükkanı bile emanet edilemez. https://t.co/GAUM8TRa52 pic.twitter.com/6Tqz137MtD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 13, 2023

Şimdi buradan soruyorum; Bir senede toplantı üstüne toplantı yapıp da kavgasız, gürültüsüz aday bile belirleyemeyenler bu ülkeye huzur getirebilir mi? Daha 7 ortak birbirini idare edemeyenler 85 milyonluk Tükiye'yi idare edebilirler mi? Elbette edemez. Başında bulunduğu partiye kazandırdığı tek bir başarı olmayanın ülkeye hayrı olabilir mi? Elbette olamaz. Ortada millete örnek gösterecek tek bir eserleri olmayanlar depremzedelerimizin sıkıntılarını çözebilir mi? Elbette çözemez. Ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz böyle bir ekibe bırakın Türkiye'yi, bırakın Malatya'yı bir bakkal dükkanı bile emanet edilemez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Millet İttifakı) Sadece hayal satan, sadece lafazanlık yapan, uçuk kaçık vaatlerle günü kurtarmaya çalışan bu ekibin siyasetten tasfiye vakti gelmiştir. https://t.co/GAUM8TRa52 pic.twitter.com/G1q7WXlSrI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 13, 2023

Bizim tanıdığımız Malatya ülkenin yönetimini sürekli durduracağız, yıkacağız, dokunacağız diyen 7 ortaklı bir yıkım ittifakına teslim etmez. Bizim bildiğimiz Malatya ne kendi geleceğini ne de evlatlarının geleceğini 7 iş bilmezin bir arada olduğu bir kumar masasına terk etmez. Bizim bildiğimiz Malatya, ellerinde masumların kanı olan azılı teröristleri hapisten çıkarıp aramıza salmayı vaat edenlere asla itibar etmez. Sadece hayal satan, sadece lafazanlık yapan, uçuk kaçık vaatlerle günü kurtarmaya çalışan bu ekibin siyasetten tasfiye vakti gelmiştir. Sizlerden 14 Mayıs'ta bu zihniyete artık yeter demenizi rica ediyorum. Sizlerden bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı iki üç Bakanlık kapmak için ülkenin kaderi ile oynayanlara dur demenizi bekliyorum. Sizlerden Türkiye Yüzyılı için yarın değil hemen şimdi diyerek sandığa gitmenizi istiyorum. Durmak yok, yola devam diyerek bizimle Türkiye Yüzyılı'na yürümenizi istiyorum. Öyleyse doğru adımlarla yola devam diyerek istikbalinize sahip çıkmanızı istiyorum.