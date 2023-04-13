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TRT Haber 13.04.2023 15:54

Deprem bölgesindeki enkazın yüzde 70'i kaldırıldı

İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgesindeki yıkık ve acil yıkılacak binaların yüzde 70'inin enkazının kaldırıldığını, Ramazan Bayramı'na kadar da çalışmaların büyük oranda tamamlanmış olacağını açıkladı.

Deprem bölgesindeki enkazın yüzde 70'i kaldırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, depremden etkilenen illerde enkaz kaldırma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda, toplam 56 bin 956 yıkık ve acil yıkılacak binanın 39 bin 602'sinin (yüzde 70) enkazının kaldırıldığını ifade eden Soylu, Ramazan Bayramı'na kadar yıkık ve acil yıkılacak binaların enkazının büyük oranda tamamlanmış olacağını aktardı.

 

Bölgede günlük 5 bin 279 kamyon, 1994 ekskavatör ve 124 su tankerinin çalıştığını belirten Soylu, 1 milyon 28 bin 704 kamyon seferi ile 11 milyon 513 bin 120 metreküp moloz taşındığını kaydetti.

Soylu, "Bölgede görev yapan koordinatör valilerimize, kaymakamlarımıza, AFAD başta olmak üzere, belediyeler, kamu kurumları ve tüm kuruluşlara teşekkürler." dedi.

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İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu Deprem
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