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Gündem
AA 13.04.2023 14:52

Otomobilin koltuklarına emdirilmiş 9,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kapıköy Gümrük Kapısı'nda şüphe üzerine incelemeye alınan aracın koltuklarına emdirilmiş toplamda 9,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Otomobilin koltuklarına emdirilmiş 9,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıköy Gümrük Kapısı'na gelen araçları risk kriterleri çerçevesinde değerlendirip incelemeye alan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İran'dan gelen şüpheli bir otomobili X-ray taramasına sevk etti.

Aracın tarama görüntülerinde ön ve arka koltuklarda şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine, söz konusu araç detaylı arama için narkotik köpekler eşliğinde arama hangarına alındı.

Otomobilin koltuklarına emdirilmiş 9,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik dedektör köpeklerin araca ait koltuklara tepki vermesi üzerine koltukların kılıflarını kaldıran ekiplerce, koltuk süngerlerinde emdirilme yoluyla gizlenmeye çalışılan 9,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

2 şüpheli tutuklandı

Öte yandan, aracı kullanan şüpheli dışında olayla ilişkisi olduğu belirlenen başka bir kişi daha ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucu Ticaret Bakanlığı
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