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Gündem
AA 13.04.2023 13:17

YSK tarafından cumhurbaşkanı seçim pusulası onaylandı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulası YSK tarafından onaylandı.

YSK tarafından cumhurbaşkanı seçim pusulası onaylandı

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulalarının basılması yönünde talimat verildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri ve siyasi partilerin temsilcileri, seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basımı için daha önceden belirlenen matbaaya giderek, taslak olarak hazırlanan oy pusulasını inceledi.

YSK heyeti, uygun olan oy pusulasının basım işlemlerinin başlatılmasını kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de 1 Nisan'da çekilen kurada, 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer almıştı.

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