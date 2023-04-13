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Gündem
AA 13.04.2023 15:13

Bakan Nebati Togg'u kullanarak Adana'dan Mersin'e gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullanarak Adana'dan Mersin'e gitti.

Bakan Nebati Togg'u kullanarak Adana'dan Mersin'e gitti
[Fotograf: AA]

Bakan Nebati, AK Parti'den milletvekili adayı olduğu Mersin'de seçim çalışmalarına katılmak üzere hava yoluyla Adana'ya geldi.

Adana Havalimanı'nda partililerce karşılanan Nebati, burada kendisini bekleyen 06 HMB 89 plakalı yerli otomobile geçti.

Nebati, bu sırada bir çocuğun talebi üzerine önce çocuğu şoför mahalline oturttu, daha sonra direksiyon koltuğuna kendisi geçti.

Bakan Nebati Togg'u kullanarak Adana'dan Mersin'e gitti

Çocuk indikten sonra Togg direksiyonunda gazetecilere açıklama yapan Nebati, aracın hayırlı olmasını diledi.

Togg'un artık Türkiye'nin yollarında olduğunu ifade eden Nebati, "Elhamdülillah Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde Türkiye'ye yakışıyor. SİHA'larımızla İHA'larımızla, uçaklarımızla, gemilerimizle, helikopterlerimizle... Allah'ın izniyle bir de bu araçta müthiş bir keyif var. İnşallah sizin de olur. Allah'a emanet olun. Muhteşem bir duygu" dedi.

Bakan Nebati Togg'u kullanarak Adana'dan Mersin'e gitti

Nebati, açıklamasının ardından kullandığı araçla Mersin'e hareket etti.

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Adana Mersin TOGG Nureddin Nebati
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