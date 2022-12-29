Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 16:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşmede, EYT, Anayasa düzenlemesi ve Moskova'daki Suriye toplantısı ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen 1 adet kırmızı ve 99 adet beyaz gül takdim ederken, Erdoğan da doğum günü 1 Ocak olan Bahçeli'ye üzerinde 3 hilal figürü bulunan doğum günü pastası ikram etti.
[Görüşmede MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 1 Ocak'taki doğum günü nedeniyle pasta kesildi.]
Etiketler: Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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