Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen 1 adet kırmızı ve 99 adet beyaz gül takdim ederken, Erdoğan da doğum günü 1 Ocak olan Bahçeli'ye üzerinde 3 hilal figürü bulunan doğum günü pastası ikram etti.

[Görüşmede MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 1 Ocak'taki doğum günü nedeniyle pasta kesildi.]