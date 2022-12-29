Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 15:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmaray, Başkentray ve İzban yılbaşında ücretsiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray, Başkentray ve İzban'ın yılbaşında ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray, Başkentray ve İzban yılbaşında ücretsiz! 1 Ocak 00:00’dan 24:00’a kadar devam edecek uygulamamızla tüm vatandaşlarımızı sevdiklerine ücretsiz ulaştırıyoruz." denildi.
Etiketler: Marmaray Başkentray Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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