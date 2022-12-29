Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray, Başkentray ve İzban yılbaşında ücretsiz! 1 Ocak 00:00’dan 24:00’a kadar devam edecek uygulamamızla tüm vatandaşlarımızı sevdiklerine ücretsiz ulaştırıyoruz." denildi.