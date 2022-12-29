Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü DEAŞ'a 8 ilde operasyon: 24 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda, örgütün sözde emirinin de aralarında olduğu 24 terörist gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sonucunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda 26-28 Aralık'ta operasyonlar düzenlendi.
Örgütün sözde emiri de yakalananlar arasında
Operasyonlarda, Gaziantep'te 7, Bursa'da 6, Mersin'de 5, Malatya'da 2, Hatay, Kastamonu, Kocaeli ve Edirne'de 1'er kişi olmak üzere toplam 24 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin, terör örgütünün sözde emirlerinden olduğu belirlendi.
Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Etiketler: DEAŞ İçişleri Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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