Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen vatandaşlar tarafından kuruma yapılan başvurularla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'liler hakkında açıklamalarda bulunduğu ve bu kapsamdakiler için yaş şartı aranmayacağını belirttiği hatırlatıldı.

Söz konusu düzenlemenin henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşın gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile kurumdan aylık talebinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, konuya ilişkin kanun yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden SGK tarafından aylık bağlama işlemi yapılmasının yasal olarak mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kurumdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemlerinin en kısa sürede sonuçlandırılacağı vurgulandı.

Kendisini uzman olarak tanımlayan kişilere karşı uyarı

Yazılı ve görsel medyada kendisini uzman olarak tanımlayan kişilerle de ilgili uyarılarda bulunulan açıklamada, bu kişilere itibar edilmemesi, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.