EYT düğümü çözüldü, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara yaş şartı aranmaksızın emekli olmanın yolu açıldı.

Düzenleme Ocak ayının ilk haftasında Meclis'te görüşülecek. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Sözleşmeli personele kadro

Kamuda çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçişinde de sona yaklaşıldı.

Düzenlemenin Meclis'e gelmesi bekleniyor. Çalışmanın hayata geçmesiyle yüz binlerce sözleşmeli personel, kadroya geçecek.

Bakan Bilgin, EYT ve kadro düzenlemesine ilişkin merak edilenleri cevaplayacak

Emeklilikte yaşa takılanlar ilk emekli maaşlarını ne zaman alacak? Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman Meclis'e gelecek? Taşeron ve geçici işçilere yönelik çalışmalarda son durum ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, milyonlarca insanı ilgilendiren tüm bu soruları, TRT Haber özel röportajında bugün saat 20.00'de yanıtlayacak.