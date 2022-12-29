Bakan Özer, Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 'Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması'nın ödül törenine katıldı.

Törende Özer'in yanı sıra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, bürokratlar, öğretmenler ve öğrenciler de yer aldı.

337 okuldan 1213 öğrencinin 489'u çevre ve iklim değişikliği, 177'si matematik alanında olmak üzere toplam 666 proje ile başvurduğu yarışmada TÜBİTAK seçici kurulunca ön değerlendirme yapıldı.

Poster sergisine 98 proje davet edildi ve finalde çevre ve iklim değişikliği ile matematik alanında 15'er proje yarıştı. Yarışmada dereceye giren lise öğrencileri, ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Özer'in elinden aldı.

"'Türkiye Yüzyılı'nın itici gücü de eğitimdir"

Burada konuşan Bakan Özer, bundan böyle etkinliği her ay yapacaklarını ve masrafların da bakanlıkça karşılanacağını söyledi.

TÜBİTAK'ın deneyiminden ve becerisinden faydalanacaklarını kaydeden Özer, "Tüm lise öğrencilerimizi, 81 ildeki öğrencilerimizi bu sürece katarak Ankara'da her ay ağırlayacağız. Gelecek yüzyıl, 'Türkiye Yüzyılı'dır. İşte o 'Türkiye Yüzyılı'nın itici gücü de eğitimdir. Artık kalite odaklı, okul temelli bir şekilde okullarımızı çok daha güçlü hale getireceğiz ama bir şeye de öncelik vereceğiz.

Dil, tarih ve coğrafya bilincini hem öğrencilerimiz nezdinde hem de öğretmenlerimiz nezdinde çok daha güçlü hale getireceğiz çünkü dilimizi bilmezsek kültürümüzü bilemeyiz. Tarihimizi bilmezsek serüvenimizi bilemeyiz. Coğrafyamızı bilmezsek nerede bulunduğumuzu bu zamanda, bu mekanda hangi sorumluluklar yüklendiğimizin farkına varamayız" dedi.

"Çevre dostu 1000 okul yaptık"

Yarışmada derece alsa da almasa da herkesin başarılı olarak değerlendirdiğini belirten Özer, "Buraya gelmek için yolculuğa çıkmak başarının bizatihi kendisi. İşte bizler de buradaki süreçlerinizi sadece bilimsel aktivite, yarışma olarak değil, aynı zamanda tarihi zenginliklerimizi gezerek renkli 3-4 gün geçirmenizi arzuluyoruz. Matematik seferberliğini zaten TÜBİTAK'la birlikte yürütüyoruz.

Çevre bağlamında da gerçekten son bir yılda çok önemli atılımlar yaptık. Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde öncelikle 'Çevre Eylem Planı'nı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan sonra ilk açıklayan bakanlık biziz. Her ilçede en az bir tane olmak üzere 'çevre dostu' 1000 okul yaptık.

2023 yılında tüm okullarımızı 'çevre dostu' okul yapacağız. GES'iyle yağmur toplama ünitesiyle atıkların değerlendirildiği üniteyle sıfır atık kütüphanesiyle öğrencilerimizin çevre ve doğayla ilişkisini çok daha organik hale getireceğiz.

Yine 2023 yılında en fazla enerji tüketen 1000 okulumuza 60 megavat güç kapasitesine sahip olan GES kuracağız. Biliyorsunuz, müfredatta değişiklik yaptık ve ilk kez 6, 7 ve 8'inci sınıflar için çevre ve iklim değişikliği seçmeli dersini koyduk. İşte bu iki temayı, 2023 yılında da istikrarlı bir şekilde takip edeceğiz ve her türlü desteği sağlayacağız" diye konuştu.