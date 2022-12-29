Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 10:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
EYT’liler sabah saatlerinde SGK önünde uzun kuyruklar oluşturdu
[Fotograf: DHA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT düzenlemesi hakkında yaptığı açıklama sonrası Çanakkale’de vatandaşlar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin Beştepe’de yapılan toplantı sonrası açıklama yaptı.
Düzenleme kapsamında herhangi bir yaş sınırı olmayacağını, bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olacağını söyledi.
Çanakkale'de SGK önünde kuyruk oluştu
Bunun üzerine Çanakkale’de bugün EYT düzenlemesinden yararlanacak vatandaşlar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Etiketler: Çanakkale
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