Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin Beştepe’de yapılan toplantı sonrası açıklama yaptı.

Düzenleme kapsamında herhangi bir yaş sınırı olmayacağını, bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olacağını söyledi.

Çanakkale'de SGK önünde kuyruk oluştu

Bunun üzerine Çanakkale’de bugün EYT düzenlemesinden yararlanacak vatandaşlar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu.